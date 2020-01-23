Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem

6 saat önce

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Ankara'nın Akyurt ilçesinde 06.54'te meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremde, olumsuz bir ihbarın bulunmadığını aktardı.

Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Ankara'nın Akyurt ilçesinde 06.54'te meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremde, olumsuz bir ihbarın bulunmadığını aktardı.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Ankara'nın Akyurt ilçesinde meydana gelen deprem sonrasında an itibariyle, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı ve gelişmelerin takip edildiği bildirildi.

Ankara Valisi Vasip Şahin de Twitter hesabından, "İlimiz Akyurt ilçe merkezinde meydana gelen 4,5 şiddetindeki depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Detaylı incelemeler için ekipler sahada çalışmalarına başlamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur." açıklamasını yaptı.

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Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 07:36 Kaynak: AA
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