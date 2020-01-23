Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
Son Dakika Dünya Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem - Son Dakika Dünya

Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem

40 dakika önce

Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Ankara'nın Akyurt ilçesinde 06.54'te meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremde, olumsuz bir ihbarın bulunmadığını aktardı.


AFAD'ın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Ankara'nın Akyurt ilçesinde meydana gelen deprem sonrasında an itibariyle, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı ve gelişmelerin takip edildiği bildirildi.

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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 08:03 
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