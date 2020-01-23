Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem
40 dakika önce
Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Ankara'nın Akyurt ilçesinde 06.54'te meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremde, olumsuz bir ihbarın bulunmadığını aktardı.
AFAD'ın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Ankara'nın Akyurt ilçesinde meydana gelen deprem sonrasında an itibariyle, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı ve gelişmelerin takip edildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 08:03
Son Dakika Manisa'daki deprem sonrası uzmanlardan ilk değerlendirme: Sarsıntılar birkaç gün ya da birkaç hafta sürebilir Manisa'da 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından 35 artçı sarsıntı meydana geldi Akhisar'da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde 4 kişi yaralandı Manisa'da 4 saatte 132 artçı sarsıntı oldu! Vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi