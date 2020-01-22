Ankara'da 4,5 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika
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Ankara'da 4,5 kilo eroin ele geçirildi

25 dakika önce

ANKARA'da, polisin düzenlediği operasyonda 4,5 kilo eroin ele geçirildi.

Ankara'da 4,5 kilo eroin ele geçirildi, System.String[]

ANKARA'da, polisin düzenlediği operasyonda 4,5 kilo eroin ele geçirildi. Afganistan uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

? Ankara Emniyet Müdürlüğü Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Pursaklar ilçesi Saray Mahallesi'nde Afganistan uyruklu 2 kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine şüphelileri takibe aldı. Şüphelilerin buluştuğu sırada baskın yapan ekipler, 2 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerden birinin Keçiören ilçesi Kusçağız Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada 4,5 kilo eroin ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Ankara Emniyet Müdürlüğü, Keçiören, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 07:56 Kaynak: DHA
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