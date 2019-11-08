Ankara'da 4 arzuhalciye "Avukatlık Kanunu'na muhalefet" davası
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Ankara Batı Adalet Sarayı çevresinde arzuhalcilik yapan 4 kişi hakkında, "Avukatlık Kanunu'na muhalefet ettikleri" gerekçesiyle dava açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 05:10 Kaynak: AA
Ankara Batı Adalet Sarayı çevresinde arzuhalcilik yapan 4 kişi hakkında, "Avukatlık Kanunu'na muhalefet ettikleri" gerekçesiyle dava açıldı.
Ankara Barosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, baronun suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma sonucunda şüphelilere dava açıldığı belirtildi.
İddianamede, 4 şüphelinin, Avukatlık Kanunu'nun "Avukatlık yetkilerinin başkaları tarafından kullanılmaması" başlıklı 63. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca üçer yıla kadar hapis ile biner güne kadar adli para cezasına çarptırılmaları istendi.
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