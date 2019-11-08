Son Dakika Haberleri: Ankara'da 4 arzuhalciye "Avukatlık Kanunu'na muhalefet" davası
Son Dakika Güncel Ankara'da 4 arzuhalciye 'Avukatlık Kanunu'na muhalefet' davası

Ankara'da 4 arzuhalciye "Avukatlık Kanunu'na muhalefet" davası

7 saat önce

Ankara Batı Adalet Sarayı çevresinde arzuhalcilik yapan 4 kişi hakkında, "Avukatlık Kanunu'na muhalefet ettikleri" gerekçesiyle dava açıldı.

Ankara'da 4 arzuhalciye

Ankara Batı Adalet Sarayı çevresinde arzuhalcilik yapan 4 kişi hakkında, "Avukatlık Kanunu'na muhalefet ettikleri" gerekçesiyle dava açıldı.

Ankara Barosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, baronun suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma sonucunda şüphelilere dava açıldığı belirtildi.

İddianamede, 4 şüphelinin, Avukatlık Kanunu'nun "Avukatlık yetkilerinin başkaları tarafından kullanılmaması" başlıklı 63. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca üçer yıla kadar hapis ile biner güne kadar adli para cezasına çarptırılmaları istendi.

Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 05:10 Kaynak: AA
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