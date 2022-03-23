Ankara'da 4 bin 996 parça tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika
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Ankara'da 4 bin 996 parça tarihi eser ele geçirildi

23.03.2022 12:52
Ankara'da 4 bin 996 parça tarihi eser ele geçirildi

Ankara'da jandarma ekiplerince düzenlenen 2 operasyonda, 4 bin 996 parça tarihi eser ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Ankara'da jandarma ekiplerince düzenlenen 2 operasyonda, 4 bin 996 parça tarihi eser ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Mamak ilçesinde ikamet eden G.Y'nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı istihbaratını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından alınan yasal izinlerin ardından zanlının adresine operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada tarih eser niteliği taşıyan 4 bin 880 sikke ve obje, 14 gram kubar esrar ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait yasak bir yayın ele geçirildi.

Bir başka ihbarı değerlendiren ekipler, Sincan ilçesinde ikamet eden M.S'nin evinde de tarih eser niteliğinde 116 sikke ve obje buldu.

Gözaltına alınan 2 zanlı hakkında adli işlem başlatılırken, el konulan tarihi eserler Anadolu Medeniyetleri Müzesi yetkililerine teslim edildi.

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İl Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyet, Jandarma, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara'da 4 bin 996 parça tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika


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