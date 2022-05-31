ANKARA'DA 4 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ: 7 GÖZALTI - Son Dakika
Üye Girişi

ANKARA'DA 4 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ: 7 GÖZALTI

31.05.2022 02:39
ANKARA'DA 4 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ: 7 GÖZALTI

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 bin uyuşturucu hap ele geçirilidi.

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 bin uyuşturucu hap ele geçirilidi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, M.Ö. ve H.A. isimli şüphelilerin Keçiören ilçesinde uyuşturucu hap satışı yaptığında dair ihbar aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla 7 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada toplam 4 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca yakalanan kişilerden M.Ö., H.A. ve Ç.A.'nın 'otomobilden hırsızlık' suçuna karıştıkları tespit edildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.


İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Ankara'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 7 gözaltı Ankara'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 7 gözaltı FETÖ'YE 5 İLDE OPERASYON, 19 GÖZALTI; BİNLERCE DOLAR, KÜLÇE ALTIN VE GÜMÜŞ ELE GEÇİRİLDİ FETÖ'YE 5 İLDE OPERASYON, 19 GÖZALTI; BİNLERCE DOLAR, KÜLÇE ALTIN VE GÜMÜŞ ELE GEÇİRİLDİ
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ANKARA'DA 4 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ: 7 GÖZALTI - Son Dakika


Son Dakika
01:08 Tanju Özkan'ın kadın meclis üyesine yönelik sözleri AK Partiyi harekete geçirdi: Gereğini yapacağız
01:05 İngiltere'den gelen veriler korkuttu! Maymun çiçeği virüsü 179'a yükseldi
01:02 Gaziantep'te büyük vicdansızlık! Yaşlı kadının yüzüne tekme atıldı
00:49 Gündem olacak iddia: Irak'ta bulunan ABD askeri üssüne füze saldırısı
00:17 Evli adam yeni tanıştığı kadının evine gidince su içip bayıldı! Çıplak fotoğraflarıyla şantaj yaptılar
00:06 CHP'li Güzelmansur'dan benzin ve motorin fiyatlarını 6 TL birden düşürecek formül: ÖTV'yi sıfırlayıp KDV'yi yüzde 1'e düşürün
00:02 Nepal'de korkunç kaza! Dağa düşen uçakta bulunan 22 kişiden 21'i hayatını kaybetti
23:42 NATO üyeliğine başvuran İsveç ve Finlandiya'ya, Erdoğan'dan uyarı: Gerekli adımlar atılmazsa duruşumuz değişmeyecek
22:46 Erdoğan, önce Putin sonra Zelenski ile telefonda görüştü! İki lidere de aynı mesajı iletti
22:45 Bağcılar'da son 3 ayda 3 kez elektrikler kesildi! Uzun süre gelmeyen elektrik bölge halkını zor durumda bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 02:54:40. #1.11#
SON DAKİKA: ANKARA'DA 4 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ: 7 GÖZALTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement