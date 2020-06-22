Ankara'da, 4 katlı binanın çatısı yandı - Son Dakika

Ankara'da, 4 katlı binanın çatısı yandı

ANKARA'da, 4 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

ANKARA'da, 4 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Etimesgut ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın çatı kısmında, akşam saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, dakikalar içinde çatıyı sardı. Caddeden geçenler, alevleri görerek itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Polis, binadaki vatandaşları tahliye etti, çevrede güvenlik tedbiri aldı. Yangın, itfaiyenin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Çatının büyük zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Görüntü dökümü: - Yangın anı (Cep telefonu kamerası ile) Haber: ANKARA,



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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