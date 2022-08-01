Başkentte korkutan bina yangını - Son Dakika
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Başkentte korkutan bina yangını

01.08.2022 13:18
Başkentte korkutan bina yangını

Ankara'da 4 katlı bir binanın giriş katında yangın meydana geldi.

Ankara'da 4 katlı bir binanın giriş katında yangın meydana geldi. Vatandaşların panik yaşamasına neden olan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Olay Sincan ilçesi Plevne Mahallesi Okul Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol kenarından bulunan 4 katlı bir apartmanın giriş katında henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın meydana geldi. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - ANKARA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

İtfaiye, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başkentte korkutan bina yangını - Son Dakika

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