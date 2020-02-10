Ankara'da 4 kişi doğal gazdan zehirlendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da 4 kişi doğal gazdan zehirlendi - Son Dakika

Ankara'da 4 kişi doğal gazdan zehirlendi

44 dakika önce

Ankara'da biri bebek olmak üzere, aynı aileden 4 kişi doğal gazdan zehirlendi.

Ankara'da 4 kişi doğal gazdan zehirlendi, System.String[]

Ankara'da biri bebek olmak üzere, aynı aileden 4 kişi doğal gazdan zehirlendi.


Olay, saat 05.00 sıralarında, Ankara'nın Altındağ ilçesi Feridun Çelik Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şehit Cemalettin Koç Sokakta bulunan altı katlı binanın ikinci katındaki bir evde, bilinmeyen bir nedenden dolayı gaz sızıntısı yaşandı. Bu sırada evde bulunan baba Fikret G., anne Hatice G., çocukları Mehmetcan G. (21) ile Mehmetcan G.'nin ismi öğrenilemeyen 2 yaşındaki kardeşi sızan gazdan etkilendi.


Evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Gazdan etkilenen 4 kişi, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi. Bölgeye gelen doğal gaz ekipleri de apartmanda incelemelerde bulundu. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı. - ANKARA

Altındağ, Ankara, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 07:08 Kaynak: İHA
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