Ankara'da 4 kişi doğal gazdan zehirlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da 4 kişi doğal gazdan zehirlendi - Son Dakika

Ankara'da 4 kişi doğal gazdan zehirlendi

17 dakika önce

Ankara'da biri bebek olmak üzere aynı aileden 4 kişi doğal gazdan zehirlendi.

Ankara'da biri bebek olmak üzere aynı aileden 4 kişi doğal gazdan zehirlendi.

Olay, saat 05.00 sıralarında, Ankara'nın Altındağ ilçesi Feridun Çelik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şehit Cemalettin Koç Sokak'ta bulunan altı katlı binanın ikinci katındaki bir evde, bilinmeyen bir nedenden dolayı gaz sızıntısı yaşandı. Bu sırada evde bulunan baba Fikret G., anne Hatice G., çocukları Mehmetcan G. (21) ile Mehmetcan G.'nin ismi öğrenilemeyen 2 yaşındaki kardeşi sızan gazdan etkilendi.

Evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Gazdan etkilenen 4 kişi, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi. Bölgeye gelen doğal gaz ekipleri de apartmanda incelemelerde bulundu. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

(Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)

Ankara'da 4 kişi doğal gazdan zehirlendi

Altındağ, Ankara, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 09:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fırıncı, aracında kalbinden bıçaklanmış olarak ölü bulundu
Silopi Adliyesi'ne bombalı saldırı hazırlığı yapan müdür yakalandı Ankara'da boş bir arazide kesik insan başı bulundu Çin'de yeni koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı 909'a yükseldi

Son Dakika Haberleri
08:57 İrem Sak'tan anlamlı proje!
08:45 İlk Oscar'ını alan Brad, kürsüye çıkar çıkmaz Trump'a gönderme yaptı
08:39 Oscar tarihinde bir ilk! İngilizce olmayan Parazit filmi en iyi yapım seçildi
08:15 Çukur'un 87. bölümünden 2. fragman yayınlandı! Yamaç, Çağatay'ın peşine düşüyor
08:47 92. Oscar ödülleri sahiplerini buldu! İşte tam liste

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 09:22:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara'da 4 kişi doğal gazdan zehirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]