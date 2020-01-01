Ankara'da 4 kişinin hayatını kaybettiği yangın - Son Dakika

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 4 kişinin yaşamını yitirdiği yangının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya ve Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı olay yerinde incelemelerde bulunarak ölenlerin yakınlarına taziyede bulundu.

Karapürçek Mahallesi 439. Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katında sabaha karşı çıkan yangında 4 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından olay yerine gelen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Elektrik sobasından çıktığı tahmin ediliyor ama şu anda incelemeler devam ediyor. Net bir şey söylemek şu an itibarıyla doğru değil. Üzgünüz. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Yanan evde bulunan bir gencin pencereye çıkarak "Arkadaşlarım öldü, kurtarın beni" diye bağırması üzerine binanın üst katında oturan Rahmi Yozgat'ın aşağı inerek yardım çağrısında bulunan genci kurtarmaya çalıştığı sırada vefat ettiğini belirten MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz da hayatını kaybeden Yozgat'ın, Türkgün Gazetesi yazarı Sezer Yozgat'ın amcası olduğunu ifade etti.

Durmaz, itfaiye ekiplerinin kısa sürede yangına müdahale ettiklerini kaydederek, ölenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına taziyede bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya da olay yerinde incelemelerde bulunarak, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.