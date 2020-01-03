Ankara'da 4 kişinin hayatını kaybettiği yangın elektrikli ısıtıcıdan çıkmış - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da 4 kişinin hayatını kaybettiği yangın elektrikli ısıtıcıdan çıkmış - Son Dakika

Ankara'da 4 kişinin hayatını kaybettiği yangın elektrikli ısıtıcıdan çıkmış

6 saat önce

Altındağ'da bir apartmanın giriş katında meydana gelen ve 4 kişinin yaşamını yitirdiği yangının odada ısınma amaçlı yakılan elektrikli ısıtıcının yanıcı maddeleri tutuşturması sonucu çıktığı belirlendi.

Ankara'da 4 kişinin hayatını kaybettiği yangın elektrikli ısıtıcıdan çıkmış, System.String[]

Altındağ'da bir apartmanın giriş katında meydana gelen ve 4 kişinin yaşamını yitirdiği yangının odada ısınma amaçlı yakılan elektrikli ısıtıcının yanıcı maddeleri tutuşturması sonucu çıktığı belirlendi.

Ankara İtfaiyesinin hazırladığı rapora göre, olay yerinde yapılan inceleme sonucunda yangının daireye girişte sol taraftaki ilk odada ısınma amaçlı yakılan elektrikli ısıtıcının çevresindeki koltuk, kanepe, halı gibi yanıcı maddeleri tutuşturması sonucu çıktığı ve alevlerin diğer yanıcı eşyalara sirayet ederek genişlediği belirlendi.

Yeni yılın ilk gününde, Altındağ Karapürçek Mahallesi 439. sokakta bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi ölmüştü.

Altındağ, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 03:40 Kaynak: AA
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