Ankara'da 4 kişinin öldüğü kazada, otobüs şoförü adliyede (2)

ŞOFÖR TUTUKLANDI

Otobüs şoförü Baki Ayaz, Cumhuriyet Savcılığındaki sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Ayaz savunmasında, durağa gelmeden önceki kırmızı ışıkta beklediği sırada telefonla bir sonraki otobüs şoförünü arayarak bilgi verdiğini ve görüşmesinin 5 saniye sürdüğünü söyledi. Ayaz, "Kulaklıkla telefonla konuştuktan sonra telefonu kapattım. Yokuş yukarı çıkarak, durağa yaklaştım. Hızım çok yavaştı zaten. Durağa geldiğimde sağa manevra yaptım, frene bastım; ancak o anda fren tutmadı, durağa girdim. Daha sonra ikinci kez frene bastığımda fren tuttu. Kaza sonrası arka iki kapıyı açtım. Ben de ön kapıdan inerek, yaralılara yardım ettim. Böyle bir kaza yaşandığı için çok üzgünüm. Keşke onlara bir şey olmasaydı da bana olsaydı. Kızıma bu durumu nasıl anlatıp da onun yüzüne bakacağım. Çok pişmanım. Vicdan azabı çekiyorum. Bu vicdan azabıyla yaşayamam. Ölenlere Allah rahmet etsin. Ailelerine her türlü yardım için hazırım" dedi.

Otobüs şoförü Baki Ayaz, mahkemece 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

