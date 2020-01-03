Ankara'da 4 kişinin öldüğü yangının itfaiye raporu yangın elektrikli ısıtıcıdan çıktı-arşiv-2 - Son Dakika

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Ankara'da 4 kişinin öldüğü yangının itfaiye raporu yangın elektrikli ısıtıcıdan çıktı-arşiv-2
6 saat önce
Ankara'da 4 kişinin öldüğü yangının itfaiye raporu Yangın elektrikli ısıtıcıdan çıktı-Arşiv-2.
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 03:59 Kaynak: DHA
Ankara'da 4 kişinin öldüğü yangının itfaiye raporu Yangın elektrikli ısıtıcıdan çıktı-Arşiv-2
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