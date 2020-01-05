Ankara'da 4 yankesici tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da 4 yankesici tutuklandı - Son Dakika

Ankara'da 4 yankesici tutuklandı

6 saat önce

Başkent'te gözlerine kestirdikleri kişilerin kıyafetine çamur sürüp, temizleme bahanesiyle yankesicilik yapan 4 kişi yakalanarak tutuklandı.

Ankara'da 4 yankesici tutuklandı, System.String[]

Başkent'te gözlerine kestirdikleri kişilerin kıyafetine çamur sürüp, temizleme bahanesiyle yankesicilik yapan 4 kişi yakalanarak tutuklandı.


Ankara Asayiş Şube Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, gözüne kestirdikleri yaşlıların yanlarına yaklaşarak elindeki çamuru farkettirmeden üzerlerine sürüp, daha sonra da "ceketin pislenmiş" diyerek temizleme bahanesiyle cüzdanları çalan 4 yankesiciyi takibe aldı. Ekipler, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından zanlıları yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA

Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 01:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Çankırı'da husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Doberman cinsi köpek "Bobo" ameliyat edilmezse göremeyecek Peygamber soyundan geldiğini söyleyip psikolojik rahatsızlığı olan vatandaşları toplamda 13 milyon lira dolandırdı Antalya'da biri doktor iki kişi evde ölü bulundu

Son Dakika Haberleri
19:58 Dışişleri Bakanı Özersay: Türk halkının menfaatlerine aykırı adımlara karşı geri durmayacağız - Son Dakika Haber
19:45 9 günde 4 defa cezaevinden kaçtı - Son Dakika Haber
19:34 İsrail gazetesinden Libya mutabakatı yorumu: Yeni dünya düzeninin sembolü - Son Dakika Haber
19:32 Kılıçdaroğlu'ndan Ünli ailesine başsağlığı telefonu - Son Dakika Haber
19:19 Eski kocasının birlikte yaşadığı kişiyi öldüren kadın tutuklandı - Son Dakika Haber
19:00 10 dolar gönderenle çıplak pozlarını paylaşıyor! Bu yöntemi neden uyguladığını öğrenenler şaştı kaldı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2020 20:04:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara'da 4 yankesici tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]