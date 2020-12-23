Son dakika haber | 40 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber | 40 düzensiz göçmen yakalandı

23.12.2020 19:15

Son dakika gündem haberi: Başkentte polis ekiplerince, 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Başkentte polis ekiplerince, 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, düzensiz göçmenlerin yakalanması için uygulama yapıldı.

Yenimahalle'de 13, Altındağ'da 10, Gölbaşı'nda 8, Mamak'ta 5 ve AŞTİ içerisinde 4 olmak üzere toplam 40 göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenlerden 39'unun Afganistan birinin ise Özbekistan uyruklu olduğu belirlendi.

İran üzerinden gelerek Ağrı ve Van'dan Türkiye'ye kaçak yollarla giren düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için gerekli işlemler başlatıldı.

Son dakika haber | 40 düzensiz göçmen yakalandı
Son dakika haber | 40 düzensiz göçmen yakalandı
Son dakika haber | 40 düzensiz göçmen yakalandı
Son dakika haber | 40 düzensiz göçmen yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | 40 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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