Ankara'da 40 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika

Ankara'da kaçak ve bandrolsüz sigara imalatı yaptığı tespit edilen bir kişi yakalandı. Yakalanan şahsa ait adreste yapılan aramada ise 40 kilogram tütün başta olmak üzere sigara üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.G. isimli şahsın kendisine ait besi çiftliğinde kaçak sigara ürettiği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler söz konusu adrese düzenledikleri operasyonda S.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda yapılan aramalarda ise 40 kilogram tütün, 2 bin 114'ü dolu olmak üzere toplam 48 bin 514 makaron, 239 adet tütün paketlerinden ayrıştırılmış bandrol ve 2 adet sigara dolum makinesi ele geçirildi. - ANKARA