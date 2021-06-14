Ankara'da 40 yaş ve üzeri vatandaşlar Kovid-19'a karşı aşılanmaya başladı - Son Dakika

Sağlık Bakanlığınca Kovid-19 ile mücadele kapsamında aşı programına dahil edilen 40 yaş ve üzeri vatandaşlara ilk doz aşıları uygulanıyor.

Ankara Şehir Hastanesi'nde 40 yaş ve üzeri vatandaşlarla farklı meslek gruplarının aşılanmasına başlandı.

Günlük 8 bin aşılama kapasitesine sahip Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'nde tüm randevular alındı. Talebin daha da artması durumunda kapasitenin arttırılabileceği öğrenildi.

Aşının ilk dozunu yaptıran Yücel Gür, yaş grubuna aşı sırasının gelmesiyle randevusunu aldığını, herhangi bir sorunla karşılaşmadan da ilk doz aşısını yaptırdığını söyledi.

Derya Bulak da salgından korunmak için aşı yaptırdığını, sırası geldiği için de mutlu olduğunu belirtti.

Randevusunu dün akşam aldığını aktaran Bulak, vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulundu.