Kendi imkanlarıyla paraşütle iniş yapan ve bu sırada yaralanan Doğanay'ın öğrencisi Süleyman Bayraktar (56) ise hastaneye kaldırıldı.

Ayaş 'ta yamaç paraşütü noktasından öğrencisi ile yamaç paraşütü ile havalanan Bolu 'nun Gerede ilçesi nüfusuna kayıtlı Ali Doğanay (60), havalandıktan kısa bir süre sonra yaklaşık 400 metre yükseklikten meşelik alana düşerek can verdi.

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Kaynak: İHA

Ankara, Gerede, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ankara'da feci ölüm! 400 metre yükseklikten düşen yamaç paraşütü hocası yaşamını yitirdi - Son Dakika

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