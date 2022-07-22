Ankara'da feci ölüm! 400 metre yükseklikten düşen yamaç paraşütü hocası yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Ankara'da feci ölüm! 400 metre yükseklikten düşen yamaç paraşütü hocası yaşamını yitirdi

22.07.2022 21:23
Ankara'da feci ölüm! 400 metre yükseklikten düşen yamaç paraşütü hocası yaşamını yitirdi

Ankara'nın Ayaş ilçesinde yamaç paraşütü eğitimi veren şahıs, uçuş esnasında yaklaşık 400 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti

Ayaş'ta yamaç paraşütü noktasından öğrencisi ile yamaç paraşütü ile havalanan Bolu'nun Gerede ilçesi nüfusuna kayıtlı Ali Doğanay (60), havalandıktan kısa bir süre sonra yaklaşık 400 metre yükseklikten meşelik alana düşerek can verdi.

ÖĞRENCİSİ KENDİ İMKANLARIYLA İNİŞ YAPTI

Kendi imkanlarıyla paraşütle iniş yapan ve bu sırada yaralanan Doğanay'ın öğrencisi Süleyman Bayraktar (56) ise hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Ankara, Gerede, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da feci ölüm! 400 metre yükseklikten düşen yamaç paraşütü hocası yaşamını yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da feci ölüm! 400 metre yükseklikten düşen yamaç paraşütü hocası yaşamını yitirdi - Son Dakika
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