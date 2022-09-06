'Yahyalar Grubu' hırsızlık çetesine operasyon: 13 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

'Yahyalar Grubu' hırsızlık çetesine operasyon: 13 gözaltı

06.09.2022 11:04
'Yahyalar Grubu' hırsızlık çetesine operasyon: 13 gözaltı

ANKARA'da, 41 hırsızlık olayına karışan 'Yahyalar Grubu' isimli çeteye yönelik operasyonda, 2 suça sürüklenen çocuk ve 11 şüpheli gözaltına alındı.

ANKARA'da, 41 hırsızlık olayına karışan 'Yahyalar Grubu' isimli çeteye yönelik operasyonda, 2 suça sürüklenen çocuk ve 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara genelinde 21 iş yerinden, 13 açıktan, 1 otodan, 1 evden hırsızlık yapıp, 4 otomobil hırsızlığı ve 1 yağma olaylarına karışan Yahyalar Grubu çetesine yönelik operasyon düzenledi. 'Ahsen' adı verilen operasyon kapsamında belirlenen 20 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 2 suça sürüklenen çocuk ve 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 6 tabanca, 1 tüfek, bu silahlara ait çok miktarda fişek ve mermi ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.


YORUMLAR
500
Kayseri'de 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı Kayseri'de 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı Suç makinesi yakalandı Suç makinesi yakalandı
Kaynak: DHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Yahyalar Grubu' hırsızlık çetesine operasyon: 13 gözaltı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:44 Dolar/TL, güne yükselişle başladı! 18,23 seviyesinden işlem görüyor
10:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın Batı'ya doğal gaz akışını kesmesini değerlendirdi: Avrupa bu kışı ciddi sıkıntıyla geçirecek, Türkiye sorun yaşamaz
10:38 Melih Gökçek'in kanalında yapılan "Hayat pahalılığı" isyanı, sunucuyu terletti!
10:37 Milli voleybolcular Hande Baladın ve Zehra Güneş'in ayna karşısında verdiği poza beğeni yağdı
10:24 PKK üyesi kadın terörist İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak tutuklandı
10:23 Canlı yayında "ekonomi" gerilimi! Cem Küçük ve Ersan Şen birbirine girdi
10:14 Eşiyle boşanma aşamasında olan kadın oğlu tarafından vuruldu! Silahı babası vermiş
10:07 Motorine 77 kuruşluk zam kapıda! Bu gece yarısından sonra etkili olması bekleniyor
10:07 Japonya'da okul servisinde unutulan çocuk 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
10:04 Ömer Tuğrul İnançer'in cenazesine Necati Şaşmaz ve Uğur Pektaş da katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 11:05:15. #1.11#
SON DAKİKA: 'Yahyalar Grubu' hırsızlık çetesine operasyon: 13 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement