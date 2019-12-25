Ankara'da 43 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Ankara'da 43 kaçak göçmen yakalandı

6 saat önce

Ankara'da 43 kaçak göçmen yakalandıANKARA'da polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durduğu 2 minibüste, 43 kaçak göçmen yakalandı.

Ankara'da 43 kaçak göçmen yakalandı

ANKARA'da polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durduğu 2 minibüste, 43 kaçak göçmen yakalandı. 2 araç sürücüsü gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gölbaşı ilçesindeki uygulama noktasında, durumundan şüphelenilen 2 minibüsü durdurdu. Araçlarda yapılan kontrollerde, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen Afganistan, İran ve Pakistan uyruklu 43 kaçak göçmen yakalandı. Araç sürücüleri A.K. ve U.K. ise gözaltına alındı. Hakkında 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan işlem yapılan 2 araç sürücüsü, emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edilecek. Van'dan Ankara'ya ve İstanbul'a götürüldüğü belirlenen düzensiz göçmenlerin ise sınır dışı edileceği öğrenildi.

Ankara'da 43 kaçak göçmen yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara, Polis, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 01:34 Kaynak: DHA
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