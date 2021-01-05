Ankara'da 44 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Ankara'da Afganistan, Özbekistan ve İran uyruklu 44 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kimlikleri ve pasaportları bulunmayan yabancı uyruklu düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler; Altındağ'da 23, AŞTİ'de 11, Gölbaşı'nda 6, Mamak'ta 4 olmak üzere 44 düzensiz göçmeni yakalayarak emniyete götürdü.

Afganistan, Özbekistan ve İran uyruklu düzensiz göçmenlerin emniyetteki işlemlerin ardından sınır dışı edilmeleri ve Geri Gönderme Merkezine teslimi için çalışma başlatıldı.