Ankara'da 48 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada 48 düzensiz göçmen yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince Altındağ, Gölbaşı ve Keçiören ilçeleri ile Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) yapılan uygulamada 46'sı Afganistan, 2'si Pakistan uyruklu toplam 48 düzensiz göçmen yakalandı. Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü, yakalanan 48 düzensiz göçmenin sınır dışı edilmeleri için gerekli işlemlerin başlatıldığını aktardı. - ANKARA