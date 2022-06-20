Son dakika haberleri! Ankara'da 5 araçlı zincirleme trafik kazası - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Ankara'da 5 araçlı zincirleme trafik kazası

20.06.2022 01:07

Son dakika habere göre Ankara'da 5 araçlı zincirleme trafik kazası Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 5 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası kameraya yansıdı.

Ankara'da 5 araçlı zincirleme trafik kazası

ANKARA - Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 5 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası kameraya yansıdı. Kazada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

Akşam saatlerinde Etimesgut İlçesi Ayaş Yolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araç birbirine girdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. Kazaya karışan araçlardan birinin şoförünün olay yerinden kaçtığını iddia eden vatandaş, "Zaten zor yürüyordu, sarhoştu. Kendisi kayboldu ama aracı burada kaldı" dedi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Ankara'da 5 araçlı zincirleme trafik kazası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Ankara'da 5 araçlı zincirleme trafik kazası - Son Dakika
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