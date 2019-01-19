Son Dakika Haberleri: Ankara'da 5 Araçlı Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Ankara'da 5 Araçlı Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

45 dakika önce

ANKARA'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ankara'da 5 Araçlı Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
ANKARA'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. 

Kaza, saat 20.30 sıralarında Çankaya ilçesinde meydana geldi. 

Mevlana Bulvarı üzerinden Kızılay istikametine seyir halinde olan Ömer Cemaloğlu idaresindeki 06 HTY 53 plakalı otomobil, sürücüsünün frene basması sonucu yavaşladı. Aynı istikamette seyir halinde olan Hayriye Doğan idaresindeki 06 ABH 741 plakalı otomobilin, Cemaloğlu idaresindeki araca çarpmamak için durması sonucu arkadan gelen Sena Varlı idaresindeki 67 AZ 550, Turgay Aykurt idaresindeki 06 MHE 98 ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 BIF 950 plakalı otomobiller zincirleme kazaya karıştı. Kazada, 06 BIF 950 plakalı otomobilin sürücü ile yolcusu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. 

Polis ekipleri ise bulvar üzerinde güvenlik önlemleri alarak, bulvarı bir süreliğine araç trafiğine kapattı. Bulvarda uzun araç trafiği oluşurken, kazada hasar giren haraçlar çekiyle olay yerinden kaldırıldı.

Polis ekiplerinin bulvar üzerindeki camları temizlemesinin ardından otomobillerin geçişleri kontrollü şekilde sağlandı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 11:21 Kaynak: DHA

Polis, Ankara, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


16 Yaşındaki Kız "Gitmek İstemiyorum" Dese de İcra Memurları Zorla Anneyle Görüştürdü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Samsunsporlu Futbolcular İçin Anıt Dikileceğini Açıkladı

Polis Memurunu Şehit Eden Sürücü Serbest Kaldı Genelevden Çıkan Yaşlı Adam, Birkaç Metre Yürüdükten Sonra Yere Düşüp Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.1.2019 00:06:14. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara'da 5 Araçlı Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]