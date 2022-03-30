Ankara'da 5 kilo 500 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika
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Ankara'da 5 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

30.03.2022 09:28
Ankara'da 5 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

Ankara'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Ankara'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sincan ilçesi Törekent Mahallesi'nde H.A'ya ait evde uyuşturucu temin ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Zanlıya ait adreste arama yapan ekipler, 5 kilo 500 gram eroin ele geçirdi.

Gözaltına alınan H.A'nın, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Ankara, Eroin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara'da 5 kilo 500 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da 5 kilo 500 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika
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