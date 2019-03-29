Son Dakika Haberleri: Ankara'da 5 Kişinin Ölümüyle Sonuçlanan Yangın

Ankara'da 5 Kişinin Ölümüyle Sonuçlanan Yangın

1 saat önce

İskitler Ata Sanayi Sitesi'nde 3 katlı metruk binada çıkan ve 5 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı yangınla ilgili soruşturma kapsamında iki kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Ankara'da 5 Kişinin Ölümüyle Sonuçlanan Yangın, System.String[]
İskitler Ata Sanayi Sitesi'nde 3 katlı metruk binada çıkan ve 5 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı yangınla ilgili soruşturma kapsamında iki kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Çoğunlukla Afganistan uyruklu kağıt toplayıcılarının kaldığı binada çıkan yangın üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında A.K. ve M.Z. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri süren şüphelilerden birinin, atık kağıt işçilerinin "patronu" konumunda olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 08:08 Kaynak: AA

Ankara, Güncel
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