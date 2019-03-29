Ankara'da 5 Kişinin Ölümüyle Sonuçlanan Yangın
1 saat önce
İskitler Ata Sanayi Sitesi'nde 3 katlı metruk binada çıkan ve 5 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı yangınla ilgili soruşturma kapsamında iki kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
İskitler Ata Sanayi Sitesi'nde 3 katlı metruk binada çıkan ve 5 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı yangınla ilgili soruşturma kapsamında iki kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Çoğunlukla Afganistan
uyruklu kağıt toplayıcılarının kaldığı binada çıkan yangın üzerine Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında A.K. ve M.Z. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Altındağ
İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri süren şüphelilerden birinin, atık kağıt işçilerinin "patronu" konumunda olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 08:08 Kaynak: AA
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