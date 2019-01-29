Son Dakika Haberleri: Ankara'da 5 Suriyeli'nin Ölümüyle Sonuçlanan Mobilya Yangınıyla İlgili Yürütülen Soruşturma...

Ankara'da 5 Suriyeli'nin Ölümüyle Sonuçlanan Mobilya Yangınıyla İlgili Yürütülen Soruşturma...

1 saat önce

IHAAW120416-ASA/29-01-2019- Ankara'da 5 Suriyeli'nin ölümüyle sonuçlanan mobilya yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişi adliyeye getirildi.

Ankara'da 5 Suriyeli'nin Ölümüyle Sonuçlanan Mobilya Yangınıyla İlgili Yürütülen Soruşturma..., System.String[]
IHAAW120416-ASA/29-01-2019

- Ankara'da 5 Suriyeli'nin ölümüyle sonuçlanan mobilya yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişi adliyeye getirildi. Soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermesinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 29.01.2019 12: 04: 16 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:15 Kaynak: İHA

Ankara, 3. Sayfa
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