Ankara'da 5 Suriyeli'nin Ölümüyle Sonuçlanan Mobilya Yangınıyla İlgili Yürütülen Soruşturma...
1 saat önce
IHAAW120416-ASA/29-01-2019- Ankara'da 5 Suriyeli'nin ölümüyle sonuçlanan mobilya yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişi adliyeye getirildi.
IHAAW120416-ASA/29-01-2019
- Ankara
'da 5 Suriyeli'nin ölümüyle sonuçlanan mobilya yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişi adliyeye getirildi. Soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermesinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 29.01.2019 12: 04: 16 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:15 Kaynak: İHA
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