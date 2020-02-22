Ankara'da 500 polisin katılımıyla asayiş uygulaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da 500 polisin katılımıyla asayiş uygulaması - Son Dakika

Ankara'da 500 polisin katılımıyla asayiş uygulaması

6 saat önce

Başkentte eğlence mekanlarına ve umuma açık yerlere yönelik yapılan asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalandı.

Başkentte eğlence mekanlarına ve umuma açık yerlere yönelik yapılan asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği koordinesinde, çeşitli birimlerden 50 ekip ve 500 polisin katılımıyla Çankaya ilçesinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İşletme ruhsatlarını kontrol eden polis ekipleri, mekanlardaki şahıslar üzerinde GBT kontrolü yaptı. Denetimlerde 2 bin 159 kişinin bilgilerini sorgulayan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 12 kişiyi ise gözaltına alındı.

Ayrıca uygulama kapsamında denetlenen 50 iş yerinden, kurallara uymadığı belirlenen 30'una adli ve idari yönden cezai işlem yapıldı.

Ankara'da 500 polisin katılımıyla asayiş uygulaması

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 07:20 Kaynak: AA
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