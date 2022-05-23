Ankara'da 515 parça tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika
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Ankara'da 515 parça tarihi eser ele geçirildi

23.05.2022 12:28
Ankara'da 515 parça tarihi eser ele geçirildi

Ankara'da 515 paraça tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve objenin ele geçirildiği operasyonda, bir kişi gözaltına alındı.

Ankara'da 515 paraça tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve objenin ele geçirildiği operasyonda, bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Beypazarı ilçesinde bir kişinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı istihbaratı üzerine operasyon başlatıldı.

Zanlının adresinde yapılan aramada, 435 sikke ve 80 tarihi eser niteliği taşıyan obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü, ele geçirilen eserlerin Anadolu Medeniyetleri Müzesine teslim edildiği öğrenildi.

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Kaynak: AA

Beypazarı, Jandarma, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da 515 parça tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika


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