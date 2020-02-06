Ankara'da 53 bin 495 kaçak ürün ele geçirildi - Son Dakika

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Ankara'da 53 bin 495 kaçak ürün ele geçirildi
6 saat önce
ANKARA'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 22 bin 388 cinsel içerikli ve 31 bin 107 kozmetik ürün ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 08:00 Kaynak: DHA
ANKARA'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 22 bin 388 cinsel içerikli ve 31 bin 107 kozmetik ürün ele geçirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çankaya ve Keçiören ilçesinde kaçak ürünler olduğu ihbarı üzerine operasyon başlattı. Operasyon kapsamında 1 iş yeri ve 2 araçta yapılan aramada, insan sağlığını tehlikeye sokabilecek 22 bin 388 cinsel içerikli ve 31 bin 107 kozmetik ürün ele geçirildi.Olayla ilgili, 3 şüpheli gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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