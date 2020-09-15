Ankara'da 57 bin paket eski ambalajlı sigara ele geçirildi - Son Dakika

ANKARA'da polisin düzenlediği operasyonda, fahiş fiyatlara satıldığı belirlenen 57 bin paket eski ambalajlı sigara ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Yenimahalle ilçesindeki bir iş merkezinde faaliyet gösteren sigara dağıtım firmasının, piyasada satışı yasak olan eski ambalajlı sigaraları fahiş fiyatla sattığını tespit etti. Bunun üzerine iş yerine operasyon düzenleyen polis ekipleri, koliler içinde farklı markalarda 57 bin paket eski ambalajlı sigara ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan Y.A. hakkında idari işlem başlatıldı.