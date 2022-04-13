Ankara'da 58 küçükbaş hayvan fırtına ve dolu nedeniyle telef oldu - Son Dakika
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Ankara'da 58 küçükbaş hayvan fırtına ve dolu nedeniyle telef oldu

13.04.2022 00:58
Ankara'da 58 küçükbaş hayvan fırtına ve dolu nedeniyle telef oldu

Ankara'nın Haymana ilçesinde gerçekleşen şiddetli fırtına ve dolu yağışı nedeniyle açıkta kalan 58 koyun telef oldu.

Ankara'nın Haymana ilçesinde gerçekleşen şiddetli fırtına ve dolu yağışı nedeniyle açıkta kalan 58 koyun telef oldu.

Olay, dün Ankara'nın Haymana ilçesine bağlı Culuk merasında gerçekleşti. İddiaya göre Hasan Ürkek, Mehmet Kılıç, Bekir Çörekçi 500'e yakın küçükbaş hayvanını otlanmaları için Gölbaşı'nın Karagedik ilçesinden Haymana'nın Culuk Yaylası'na getirdi. Ancak hayvanlar yaylada otlandığı sırada şiddetli fırtına ve dolu yağışı başladı. Hayvan sahipleri, hayvanları korunaklı bölgeye çekmeye çalışsa da dolu ve fırtına nedeniyle 58 koyun telef oldu. - ANKARA

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Mehmet Kılıç, Haymana, Fırtına, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da 58 küçükbaş hayvan fırtına ve dolu nedeniyle telef oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da 58 küçükbaş hayvan fırtına ve dolu nedeniyle telef oldu - Son Dakika
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