Ankara'da 6.6 ton etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

Ankara'da 6.6 ton etil alkol ele geçirildi

03.11.2020 11:09
Ankara'da 6.6 ton etil alkol ele geçirildi, System.String[]

ANKARA'da, polis ekiplerince bir depoya düzenlenen operasyonda, 6.6 ton etil alkol ve 13 bin litre kaçak kolonya ele geçirildi.

ANKARA'da, polis ekiplerince bir depoya düzenlenen operasyonda, 6.6 ton etil alkol ve 13 bin litre kaçak kolonya ele geçirildi. Depo sahibi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle ilçesindeki depoda, kaçak ürünlerin saklandığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, depoya operasyon düzenledi. Operasyonda, 6.6 ton etil alkol, 13 bin litre kaçak kolonya ve 717 sahte el dezenfektanı ele geçirildi. Gözaltına alınan depo sahibi hakkında, 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' ve ilgili diğer kanunlar uyarınca işlem başlatıldı.


Ankara'da 6.6 ton etil alkol ele geçirildi
Ankara'da 6.6 ton etil alkol ele geçirildi
Ankara'da 6.6 ton etil alkol ele geçirildi
Ankara'da 6.6 ton etil alkol ele geçirildi

Ankara, Polis, Alkol, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'da 6.6 ton etil alkol ele geçirildi - Son Dakika


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