Son Dakika Haberleri: Ankara'da 6 Araçlı Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

Ankara'da 6 Araçlı Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

6 dakika önce

ANKARA'da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Ankara'da 6 Araçlı Zincirleme Kaza: 1 Yaralı, System.String[]
ANKARA'da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Çankaya ilçesinde meydana geldi. Atatürk Bulvarı üzerinden Kızılay yönüne giden 06 AG 1777 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp aynı yöne giden 06 AB 5109 plakalı araca ardından 06 AGT 655 plakalı otomobile çarptı. Arkadan gelen 3 araç da kazaya karıştı. Zincirleme kazada 06 AG 1777 plakalı otomobilin sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.  Polis ekipleri, bulvar üzerinde güvenlik önlemleri alarak, trafiğin kontrollü şekilde akmasını sağladı. Bulvarda uzun araç trafiği oluşurken, kazada hasar gören araçlar çekiyle yoldan kaldırıldı.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 07:34 Kaynak: DHA

Çankaya, Ankara, Güncel
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