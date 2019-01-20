Ankara'da 6 Araçlı Zincirleme Kaza: 1 Yaralı
42 dakika önce
ANKARA'da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
ANKARA'da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 00.30 sıralarında Çankaya
ilçesinde meydana geldi. Atatürk Bulvarı
üzerinden Kızılay
yönüne giden 06 AG 1777 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp aynı yöne giden 06 AB
5109 plakalı araca ardından 06 AGT 655 plakalı otomobile çarptı. Arkadan gelen 3 araç da kazaya karıştı. Zincirleme kazada 06 AG 1777 plakalı otomobilin sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis
ekipleri, bulvar üzerinde güvenlik önlemleri alarak, trafiğin kontrollü şekilde akmasını sağladı. Bulvarda uzun araç trafiği oluşurken, kazada hasar gören araçlar çekiyle yoldan kaldırıldı. - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 08:36 Kaynak: DHA
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