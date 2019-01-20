Son Dakika Haberleri: Ankara'da 6 Araçlı Zincirleme Trafik Kazası

Ankara'da 6 Araçlı Zincirleme Trafik Kazası

21 dakika önce

Ankara'da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, 6 araçta maddi hasar meydana geldi.

Ankara'da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, 6 araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Çankaya ilçesinde meydana geldi. Atatürk Bulvarı üzerinden Kızılay istikametine seyir halinde olan sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 AG 1777 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, aynı istikamette seyir halinde olan 06 AB 5109 plakalı araca ardından 06 AGT 655 plakalı otomobile çarptı. Aynı istikamette seyir halinde olan 3 araçta fren yapmaya çalışsa da kazaya karışmaktan kurtulamadı. Zincirleme kazada iki araca çarpan 06 AG 1777 plakalı otomobilin sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazazedeleri ayakta tedavi ederken, yaralanan sürücü olay yerine gelen yakınları tarafından tedavisi yapılmak üzere hastaneye götürüldü. Polis ekipleri ise bulvar üzerinde güvenlik önlemleri alarak, trafiğin kontrollü şekilde akmasını sağladı. Bulvarda uzun araç trafiği oluşurken, kazada hasar gören araçlar çekiyle olay yerinden kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:14 Kaynak: DHA

Polis, Ankara, 3. Sayfa
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