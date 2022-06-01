Ankara'da 6 başıboş köpeğin çocuğa saldırma anı kamerada - Son Dakika
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Ankara'da 6 başıboş köpeğin çocuğa saldırma anı kamerada

01.06.2022 19:35

Ankara'da 6 başıboş köpeğin çocuğa saldırma anı kamerada Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 6 başıboş köpek çocuğa saldırdı.

Ankara'da 6 başıboş köpeğin çocuğa saldırma anı kamerada

ANKARA - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 6 başıboş köpek çocuğa saldırdı. O anlar mahalle sakinleri tarafından görüntülendi.

Olay akşam saatlerinde Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Serhat Mahallesi'ndeki bir sokakta meydana geldi. Yolda yürüyen çocuk, 6 başıboş köpeğin saldırısına uğradı. O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Mahalle sakinleri, geçtiğimiz cumartesi günü aynı başıboş köpeklerin başka bir çocuğa saldırdığını iddia etti.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da 6 başıboş köpeğin çocuğa saldırma anı kamerada - Son Dakika


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