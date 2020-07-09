Ankara'da 6 bin adet kaçak sigara ele geçirildi, 1 kişi de gözaltına alındı - Son Dakika

Ankara'da 6 bin adet kaçak sigara ele geçirildi, 1 kişi de gözaltına alındı

Ankara'nın Sincan ilçesinde, kaçak sigara operasyonu yapan polis ekipleri, bir depoya yaptıkları baskında, 6 bin kaçak sigara, 22 bin 200 boş makaron, 410 sökülmüş TAPDK bandrolü, 2 tütün doldurma makinesi, 2 kompresör ve 15 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Ankara'nın Sincan ilçesinde, kaçak sigara operasyonu yapan polis ekipleri, bir depoya yaptıkları baskında, 6 bin kaçak sigara, 22 bin 200 boş makaron, 410 sökülmüş TAPDK bandrolü, 2 tütün doldurma makinesi, 2 kompresör ve 15 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Baskında, 1 kişi de gözaltına alındı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, artan sigara fiyatları nedeniyle halkın rağbet gösterdiği doldurulmuş kaçak sigaralara ilişkin başlattığı çalışma kapsamında Sincan ilçesinde depo olarak kiralanan bir iş yerinde makinelerle kaçak sigara ve boş makaron üretildiğini belirledi. Dün akşam saat 19.30 sırlarında belirlenen adresteki depoya operasyon düzenleyen ekipler, depoda yaptıkları aramalarda, satışa hazır hale getirilmiş içerisi tütün ile doldurulmuş 6 bin makaron, 22 bin 200 boş makaron, 410 sökülmüş TAPDK bandrolü, makaronlara tütün doldurmak için kullanılan 2 makine, makineleri çalıştırmak için kullanılan 2 kompresör ve 15 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi. Ayrıca işyerinde, Tütün ve Alkol Piyasası Denetleme Kurulu (TAPDK) bandrolü yapıştırılarak piyasaya sürülen kaçak sigara ve makaronlarının üretildiği belirlenirken iş yerinin kiracısı olduğu tespit edilen B.M.B.'de gözaltına alındı.


Baskında gözaltına alınan B.M.B. hakkında, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatılırken şüpheliye 15 bin 947 TL idari para cezası kesildi. - ANKARA

Sincan, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 09:52 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da 6 bin adet kaçak sigara ele geçirildi, 1 kişi de gözaltına alındı - Son Dakika
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