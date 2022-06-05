Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Afganistan uyruklu şüphelilerin Yenimahalle ve Mamak 'ta uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Şüphelileri takibe alan polis, N.N,, N.A. ve Y.A.'yı Mamak ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerindeki ve adreslerindeki aramada, 6 kilo 220 gram eroin ve 1 hassas terazi bulundu.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ankara'da 6 kilo eroin ele geçirildi, 3 gözaltı - Son Dakika

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