Ankara'da 6 kilo eroin ele geçirildi, 3 gözaltı - Son Dakika
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Ankara'da 6 kilo eroin ele geçirildi, 3 gözaltı

05.06.2022 14:59
Ankara'da 6 kilo eroin ele geçirildi, 3 gözaltı

ANKARA'da polis ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda 6 kilo 220 gram eroin ele geçirildi, Afganistan uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

ANKARA'da polis ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda 6 kilo 220 gram eroin ele geçirildi, Afganistan uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Afganistan uyruklu şüphelilerin Yenimahalle ve Mamak'ta uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Şüphelileri takibe alan polis, N.N,, N.A. ve Y.A.'yı Mamak ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerindeki ve adreslerindeki aramada, 6 kilo 220 gram eroin ve 1 hassas terazi bulundu.


Ankara'da 6 kilo eroin ele geçirildi, 3 gözaltı
Ankara'da 6 kilo eroin ele geçirildi, 3 gözaltı
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Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da 6 kilo eroin ele geçirildi, 3 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da 6 kilo eroin ele geçirildi, 3 gözaltı - Son Dakika
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