Ankara'da 6 milyon 550 bin kaçak 'makaron' yakalandı - Son Dakika

Ankara'da polisin durdurduğu kamyonetten 6 milyon 550 bin kaçak 'makaron' çıktı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana'dan Ankara'ya gelen bir kamyonette sahte bandrollü boş sigara makaronu bulunduğu ve söz konusu ürünlerin Ankara'da piyasaya sürüleceği istihbaratına ulaştı.

Edinilen bilgilere göre, kamyonetin geliş güzergahında beklemeye başlayan polis ekipleri, makaronların nakledildiği 34 ABM 11 plakalı kapalı kasa kamyoneti gece saatlerinde Gölbaşı ilçesi girişinde durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, kamyonetin kasasında çok sayıda makaron buldu. Yapılan incelemede ön tarafta dizili kolilerin üzerindeki bandrollerin orijinal olduğunu belirlenirken, arka bölüme doğru dizilen kolilerdeki bandrollerin ise sahte olduğunu tespit edildi.

Yapılan araştırma sonucu sahte bandrollü 6 milyon 550 bin boş makarona el koyan ekiplerin, devletin 650 bin lira vergi kaybını önlenmiş olduğu belirtildi.

Bunun üzerine gözaltına alınan ve hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapılan araç sürücüsü C.A adliyeye sevk edildi.

(IHA)