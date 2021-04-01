Ankara'da "6 Milyon Tek Yürek" kampanyası yeniden başlatıldı - Son Dakika

Ankara'da "6 Milyon Tek Yürek" kampanyası yeniden başlatıldı

01.04.2021 12:28
Ankara'da

Ankara Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara ekonomik yönden destek olmak amacıyla 13 Mayıs 2020 tarihinde düzenlediği "6 Milyon Tek Yürek" kampanyasını, bu yıl Ramazan ayı öncesi yeniden başlattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara ekonomik yönden destek olmak amacıyla 13 Mayıs 2020 tarihinde düzenlediği "6 Milyon Tek Yürek" kampanyasını, bu yıl Ramazan ayı öncesi yeniden başlattı.

Yeni kampanyayı sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı videolu paylaşımla duyuran Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Sevgili ailem, geçen yıl Ramazan ayında eşsiz bir başarı hikayesinin sahibi oldunuz. Salgın dolayısıyla dara düşen kardeşlerimize, komşularımıza, hemşehrilerimize yetiştiniz. Hiç kimseye 'Benim kimsem yok mu?' sorusunu sordurmadınız. Cumhuriyetin başkentini, iyiliğin de başkenti yaptınız. '6 milyon tek yürek' olduk. Sadece ekmeğimizi değil bir şehrin ümitlerini paylaştık. Ekonomik sıkıntıların ve salgının dalgaları varsa iyiliğin de ikinci dalgası var ve biz şimdi onu başlatıyoruz. Gelin ihtiyaç sahiplerinin iftar sofralarına yine bereket olalım. Gelin suyumuzu, otobüs biletlerimizi yine paylaşalım. Gelin iyiliği bulaştırmak için iyilik kervanına yine omuz verelim. Biz bu Ramazan ayında yan yana oturamasak da dayanışmanın gücüyle yeniden aynı sofrada buluşacağız" ifadelerini kullandı.

Hayırseverler için 5 ayrı seçenek

"6 Milyon Tek Yürek Tekrar Bayram Etsin" kampanyası için hayırsever vatandaşlar, "ankaratekyurek.com" adresi üzerinden 5 ayrı uygulamadan istediğini seçerek, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek.

Kampanya kapsamında, "Su Ver" ile ihtiyaç sahibi olup su faturası borcunu ya da kapanan sayaçlarını yeniden açma ücretini ödeyemeyen vatandaşların borçları ödenebilecek. "Bilet Ver" ile ihtiyaç sahiplerinin ANKARAKART'larına ya da kendi kartlarına yükleme yapılabilecek. "El Ver" ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara 100, 200, 500 ve 1000 TL tutarında nakit yardımında bulunulabilecek. "İftar Ver" ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur paketi satın alınabilecek. "Afiyet Ver" ile de ihtiyaç sahipleri için küçük, orta ve büyük boy gıda kolisi siparişi verilebilecek.

Ramazan ayında "İftar Ver" uygulamasıyla Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BELPA A.Ş'ye bağlı hizmet veren BELPA Mutfağı tarafından hazırlanan sahur ve iftar paketleri, 25 TL karşılığında 65 yaş üstü vatandaşlara, kronik hastalara, engellilere, dar gelirli ailelere ve salgın sebebiyle gelirinden mahrum kalan esnaf gruplarına ulaştırılacak.

Büyükşehir Belediyesine gıda desteği talebinde bulunan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere "Afiyet Ver" uygulaması ile içerisinde Başkent Market ürünlerinin yer aldığı 150, 200 ve 250 TL tutarında küçük, orta ve büyük boy 3 çeşit gıda kolisi satın alınabilecek.

İnternet sayfasında yer alan "Su Ver" butonu ile sosyal yardım alan, su borcunu ödeyemeyen ya da borcundan dolayı kapalı olan sayaçların açma ücretini ödeyemeyen vatandaşların listesinden isteyen hayırseverler bu borçları ödeyebilecek.

"Bilet Ver" uygulamasından ise ihtiyaç sahibi vatandaşların ANKARAKART'ına ya da kişinin kendi ANKARAKART'ına yükleme yapılabilecek.

Kampanya içinde yer alan "El Ver" butonunu seçen hayırseverler de ihtiyaç sahibi aileler ile COVID-19 salgın sürecinde işini kaybeden veya iş yerini kapatmak zorunda kalan vatandaşlara nakit desteğinde bulunabilecek.

2020'de yaklaşık 40 milyon TL'lik yardım

"İyilik hastalıktan daha bulaşıcıdır" sloganıyla 2020'de başlatılan yardım kampanyasıyla toplamda 39 milyon 203 bin 756 TL'lik destek sağlandı. Hayırseverler tarafından ASKİ'ye su borcu olan vatandaşların 7 milyon 780 bin 283 TL tutarında 171 bin 15 su faturası ödenirken, 731 bin 510 TL tutarında 12 bin 775 ANKARAKART yüklemesi yapıldı. Salgın sürecinde işini kaybeden veya iş yerini kapatmak zorunda kalan vatandaşlara direkt olarak 13 milyon 202 bin 500 TL nakit yardımında bulunan hayırseverler, Türkiye ve dünya çapında bir iyilik salgınına dönüşen "İftar Ver" kampanyasında da 7 milyon 501 bin 530 TL tutarında 500 bin 100 adet iftar paketi satın aldı. "Afiyet Ver" ile yapılan yardım kapsamında ise 9 milyon 987 bin 933 TL tutarında 156 bin 759 adet yardım paketi dağıtıldı. - ANKARA

Ankara'da 6 Milyon Tek Yürek kampanyası yeniden başlatıldı
Ankara'da 6 Milyon Tek Yürek kampanyası yeniden başlatıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Türk Lirası, Ramazan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ankara'da '6 Milyon Tek Yürek' kampanyası yeniden başlatıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

4 yaşındaki Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan annesinden üç kelimelik savunma! 4 yaşındaki Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan annesinden üç kelimelik savunma! Liberal Demokrat Parti, Cumhur İttifakı'na katıldığını açıkladı; asıl niyetleri bir süre sonra anlaşıldı Liberal Demokrat Parti, Cumhur İttifakı'na katıldığını açıkladı; asıl niyetleri bir süre sonra anlaşıldı Elini öpüp helallik istedikleri kadını tencere seti satma bahanesiyle dolandırdılar Elini öpüp helallik istedikleri kadını tencere seti satma bahanesiyle dolandırdılar Hamile olduğunu zanneden kadının karnından 8 kiloluk kitle çıktı Hamile olduğunu zanneden kadının karnından 8 kiloluk kitle çıktı Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı her geçen gün artıyor Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı her geçen gün artıyor Çok yüksek riskli kategoride yer alan Aksaray'da 'tam kapanma' olumlu sonuç vermeye başladı Çok yüksek riskli kategoride yer alan Aksaray'da 'tam kapanma' olumlu sonuç vermeye başladı Korona geçiren kadınların 'çürümüş soğan', erkeklerin ise 'yanık lastik' kokusu aldığı belirlendi Korona geçiren kadınların 'çürümüş soğan', erkeklerin ise 'yanık lastik' kokusu aldığı belirlendi Türkiye'de dijital bankacılık dönemi 1 Mayıs'ta başlıyor! Artık işlem için şubeye gitmeye gerek kalmayacak Türkiye'de dijital bankacılık dönemi 1 Mayıs'ta başlıyor! Artık işlem için şubeye gitmeye gerek kalmayacak
Attila Szalai'ye Premier Lig ekibi Leicester City talip oldu Attila Szalai'ye Premier Lig ekibi Leicester City talip oldu         
12:36
Uğur Meleke'den Beşiktaş maçına atanan Halil Umut Meler'le ilgili çarpıcı sözler: MHK bugün istifa etmelidir Uğur Meleke'den Beşiktaş maçına atanan Halil Umut Meler'le ilgili çarpıcı sözler: MHK bugün istifa etmelidir         
12:11
Son dakika: İhracat mart ayında tüm zamanların rekorunu kırdı Son dakika: İhracat mart ayında tüm zamanların rekorunu kırdı         
11:56
Devlet Bahçeli'nin adını vererek tepki gösterdiği Sevilay Yılman: Korku sardı, telefonlarım susmuyor Devlet Bahçeli'nin adını vererek tepki gösterdiği Sevilay Yılman: Korku sardı, telefonlarım susmuyor         
11:42
Rusya'dan dakikalar içinde değişen Ukrayna açıklaması! Önce Rusya'dan dakikalar içinde değişen Ukrayna açıklaması! Önce "savaş" dediler sonra ifadeyi "iç savaşa" çevirdiler         
11:15
Eşini, şiddet davasında aldığı cezanın intikamı için yakmış: Sen beni yaktın, ben de seni yakacağım Eşini, şiddet davasında aldığı cezanın intikamı için yakmış: Sen beni yaktın, ben de seni yakacağım         
11:10
Yok böyle zorbalık! Rehin aldığı eski sevgilisinin arkadaşını zorla videoya aldı: Ceren gelir misin? Yok böyle zorbalık! Rehin aldığı eski sevgilisinin arkadaşını zorla videoya aldı: Ceren gelir misin?         
10:47
İpek Hattat'tan köpek dışkısına oturtmaya çalıştığı kuryeye pişkin teklif İpek Hattat'tan köpek dışkısına oturtmaya çalıştığı kuryeye pişkin teklif         
10:37
Hükümet hazırlıklara başladı! Kamuya dönüşümlü çalışma modeli geliyor Hükümet hazırlıklara başladı! Kamuya dönüşümlü çalışma modeli geliyor         
10:02
Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada! Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada!         
09:50
İntizar ve Sinem Gedik'in müstehcen görüntülerini sızdıran kişiye 7 yıl hapis cezası İntizar ve Sinem Gedik'in müstehcen görüntülerini sızdıran kişiye 7 yıl hapis cezası         
09:22
Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigarayı bırakma kararı alanlara ilaçlar ücretsiz olarak verilecek Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigarayı bırakma kararı alanlara ilaçlar ücretsiz olarak verilecek         
08:58
Ozan Tufan'ın düğünde eşiyle yaptığı eğlenceli dansını Başkan Ali Koç ve diğer davetliler tebessüm ederek izledi Ozan Tufan'ın düğünde eşiyle yaptığı eğlenceli dansını Başkan Ali Koç ve diğer davetliler tebessüm ederek izledi         
20:41
Esra Erol'da 'yufkacı' krizi bitmeden bir skandal kaçma vakası daha! Bu kez durum çok vahim Esra Erol'da 'yufkacı' krizi bitmeden bir skandal kaçma vakası daha! Bu kez durum çok vahim         
20:05
AK Parti'den Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasını isteyen Bahçeli'ye yanıt: AYM'ye saldırmak hukuk sistemini yok saymaktır AK Parti'den Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasını isteyen Bahçeli'ye yanıt: AYM'ye saldırmak hukuk sistemini yok saymaktır         
20:00
Son Dakika: Vergi borcunu ödeyecekler saat 24.00'e kadar sokak kısıtlamasından muaf tutulacak Son Dakika: Vergi borcunu ödeyecekler saat 24.00'e kadar sokak kısıtlamasından muaf tutulacak         
19:47
Sibel Kekilli 13 yaşındaki halini paylaştı, fotoğraftan çok altına düştüğü not dikkat çekti Sibel Kekilli 13 yaşındaki halini paylaştı, fotoğraftan çok altına düştüğü not dikkat çekti         
16:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2021 13:00:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara'da "6 Milyon Tek Yürek" kampanyası yeniden başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei