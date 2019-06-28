Son Dakika Haberleri: Ankara'da 60 işçi yemekten zehirlendi
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Ankara'da 60 işçi yemekten zehirlendi

8 dakika önce

ANKARA'nın Sincan ilçesinde, yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 60 işçi, tedaviye alındı.

Ankara'da 60 işçi yemekten zehirlendi, System.String[]
ANKARA'nın Sincan ilçesinde, yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 60 işçi, tedaviye alındı.
Olay, öğle saatlerinde Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) meydana geldi. 4 ayrı fabrikada çalışan 60 işçi, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle rahatsızlandı. Ambulanslarla kaldırıldıkları çevre hastanelerde tedaviye alınan işçilerin, yemekten zehirlendiği ileri sürüldü.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:44 Kaynak: DHA
Sincan, İşçi, Ankara, Güncel
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