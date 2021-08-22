Ankara'da 61 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika

ANKARA'da narkotik polisi, dedektör köpeği 'Fox' ile iki araçta yaptığı aramada 61 kilo 950 gram esrar ele geçirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul plakalı iki aracın Diyarbakır'dan Ankara'ya yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceğini tespit etti. Polis bunun üzerine Mamak ilçesindeki jandarma uygulama noktasında iki aracı durdurdu. Dedektör köpeği 'Fox' ile araçlarda yapılan aramada, 61 kilo 950 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler H.Ç., E.İ. ve C.P., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.