Ankara'da 65 yaş üstü ulaşım kartları iptal edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da 65 yaş üstü ulaşım kartları iptal edildi - Son Dakika

Ankara'da 65 yaş üstü ulaşım kartları iptal edildi

6 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, belediye otobüslerinde ücretsiz yolculuk yapan 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik uygulama tedbir amaçlı olarak geçici süreyle durduruldu.

Ankara'da 65 yaş üstü ulaşım kartları iptal edildi, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, belediye otobüslerinde ücretsiz yolculuk yapan 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik uygulama tedbir amaçlı olarak geçici süreyle durduruldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, belediye otobüslerine ücretsiz binen 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik uygulamayı tedbir amaçlı olarak geçici süreyle durdurdu. Belediyeden yapılan açıklamada, "Salgının en çok etkilediği ve en yüksek risk grubunda yer alan 65 yaş üstü vatandaşlarımız, 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1'inci maddesi ve bu Kanuna dayanılarak çıkartılan 'Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği' uyarınca demir yolları ve deniz yollarının şehir içi ve şehirlerarası hatlarından, belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanmaktadır. Salgın kapsamında Sağlık Bakanlığı ve devletimizin tüm kademeleri tarafından ısrarla evde kalınması ve toplu halde bulunmaların önlenmesi talep edilmesine rağmen Ankara'da 65 yaş üstü vatandaşlarımızın yoğun olarak toplu taşımayı kullanmaya devam ettikleri gözlenmektedir. Nitekim 20.03.2020 tarihinde Ankara'da 65 yaş üstü 36 bin 630 vatandaşımızın raylı sistemler ve otobüsler ile toplu taşımayı ücretsiz kullandığı tespit edilmiştir. Toplu taşımdan ücretsiz yararlanma hakkının toplu taşımı artırdığı anlaşılmış olup bu durumun salgın riskini arttırdığı değerlendirilmektedir. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 'Belediye başkanının görev ve yetkileri' başlıklı 38'inci maddesinin M bendi 'Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak' hükmünü amirdir. Salgının yayılmasını engellemek ve başta 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sağlığının korunması amacıyla alınan önlemler kapsamında Ankara'da tüm toplu taşıma araçlarından 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz olarak yararlanmalarının tedbir amaçlı olarak geçici süreyle durdurulması kararı alınmıştır" denildi.

(İrfan Çalışkan/İHA)

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 06:20 Kaynak: İHA

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