Ankara'da, 65 yaş ve üzerindeki kişilere saat 16.00'dan sonra sokak kısıtlaması - Son Dakika

Ankara'da, 65 yaş ve üzerindeki kişilere saat 16.00'dan sonra sokak kısıtlaması

10.11.2020 20:09
Ankara'da, 65 yaş ve üzerindeki kişilere saat 16.00'dan sonra sokak kısıtlaması, System.String[]

ANKARA Valiliği, 65 yaş ve üzerindeki kişilerin saat 16.00'dan sonra sokağa çıkmalarının kısıtlandığını açıkladı.

ANKARA Valiliği, 65 yaş ve üzerindeki kişilerin saat 16.00'dan sonra sokağa çıkmalarının kısıtlandığını açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun bugün Vali Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplandığı bildirildi. Koronavirüs salgınındaki artışlara bağlı olarak birçok Avrupa ülkesinde tedbir kararları alındığı belirtilen açıklamada, Türkiye'de de kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemlerin belirlendiği kaydedildi.

Buna göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 10 Haziran 2020 tarihli ve 46 no'lu kararının 65 yaş ve üzeri vatandaşların her gün 10.00- 20.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine dair karar tekrar değerlendirildi. 65 yaş ve üzeri vatandaşların her gün 10.00- 16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkmalarına, bu saatler dışında sokağa çıkmasının kısıtlanmasına oy birliği ile karar verildi.Açıklamada, kısıtlama hükmünden muaf tutulacak 65 yaş ve üzeri kişiler, şu şekilde belirtildi: "10.00- 16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan; kamu görevinin niteliği mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, seçimle iş başına gelmiş kamu görevlileri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri ve benzeri olmak üzere kamu görevlileri, işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, çiftçi, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK Hizmet Belgesi, Vergi Kaydı, Şirket Yetki Belgesi, Oda veya birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler ile meslek odaları başkanlarının, muaf tutulmasına karar verildi."

Açıklamada ayrıca, "Kaymakamlarımız ve ilgili Kurumlarımızca konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanun'un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliği ile karar verildi" denildi.


Koronavirüs, Vasip Şahin, Ankara, Kamu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'da, 65 yaş ve üzerindeki kişilere saat 16.00'dan sonra sokak kısıtlaması - Son Dakika


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