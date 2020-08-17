Ankara'da 65 yaş ve üzerine 'koronavirüs' kısıtlaması - Son Dakika

ANKARA'da, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların düğün, cenaze, taziye, pazaryeri, sosyal faaliyetler gibi topluca bulunulan alanlara girmelerine kısıtlama getirildi. Ayrıca evde izolasyon hükümlerini ihlal edenlere karşı 'Mahalle Denetim Ekipleri'nin oluşturulması kararlaştırıldı.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Vali Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplanarak, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı. Açıklamada, evde izolasyona tabi tutulan Covid-19 tanılı ya da temaslısı bazı vatandaşların, acil işlerini gerekçe göstermek suretiyle evde izolasyon yükümlülüklerini ihlal ettikleri, sosyal hayata katılmak suretiyle halk sağlığını ciddi anlamda riske attıkları belirtildi. Yine vatandaşların düğün, nişan, cenaze gibi sosyal faaliyetlerde ve toplu ulaşım araçlarında kalabalık olarak bir araya gelmek suretiyle hastalığın yayılımını artırdıkları, bu durumun özellikle 65 yaş ve üstü vatandaşların sağlığı açısından ciddi şekilde tehlike oluşturduğunun değerlendirildiği bildirildi.