Ankara'da 65 yaş ve üzerine 'koronavirüs' kısıtlaması - Son Dakika

Ankara'da 65 yaş ve üzerine 'koronavirüs' kısıtlaması

ANKARA'da, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların düğün, cenaze, taziye, pazaryeri, sosyal faaliyetler gibi topluca bulunulan alanlara girmelerine kısıtlama getirildi.

Ankara'da 65 yaş ve üzerine 'koronavirüs' kısıtlaması, System.String[]

ANKARA'da, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların düğün, cenaze, taziye, pazaryeri, sosyal faaliyetler gibi topluca bulunulan alanlara girmelerine kısıtlama getirildi. Ayrıca evde izolasyon hükümlerini ihlal edenlere karşı 'Mahalle Denetim Ekipleri'nin oluşturulması kararlaştırıldı.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Vali Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplanarak, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı. Açıklamada, evde izolasyona tabi tutulan Covid-19 tanılı ya da temaslısı bazı vatandaşların, acil işlerini gerekçe göstermek suretiyle evde izolasyon yükümlülüklerini ihlal ettikleri, sosyal hayata katılmak suretiyle halk sağlığını ciddi anlamda riske attıkları belirtildi. Yine vatandaşların düğün, nişan, cenaze gibi sosyal faaliyetlerde ve toplu ulaşım araçlarında kalabalık olarak bir araya gelmek suretiyle hastalığın yayılımını artırdıkları, bu durumun özellikle 65 yaş ve üstü vatandaşların sağlığı açısından ciddi şekilde tehlike oluşturduğunun değerlendirildiği bildirildi.

'MAHALLE DENETİM EKİPLERİ' OLUŞTURULACAKBu kapsamda, Covid-19 tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle evde izolasyona alınan kişilerin Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen izolasyon koşullarına uymalarının, elektronik imkanlar da dahil olmak üzere her türlü tedbir alınarak muhakkak sağlanmasına karar verildi. Yine, salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde 'Mahalle Denetim Ekipleri'nin oluşturulmasına, bu ekiplerin mahallelerinde tespit edilen ve karantinaya alınan kişileri birebir takip etmelerinin sağlanması kararlaştırıldı. Bu ekiplerin yaygın ve etkin şekilde mahalle bazlı izleme ve takip çalışmalarını yürütebilmesi için mahalle denetim ekiplerinde; kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve kolluk birimlerinin personelinin yanı sıra okul müdürleri ve öğretmenlerin, din görevlilerinin, muhtarlar ve azalarının, apartman ve site yöneticilerinden temsilcilerin ve kolluk personelinin görevlendirilmeleri sağlanacak.SOKAK DÜĞÜNLERİNE AZAMİ 2 SAATAyrıca, taksi, dolmuş ve toplu ulaşım araçlarında şoför mahalli ile yolcular arasında fiberglas ile bölümleme yapılmasına, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların düğün, cenaze, taziye, pazaryeri, sosyal faaliyetler gibi topluca bulunulan alanlara girmelerinin kısıtlanmasına karar verildi. Sokak düğünlerinde düğün süresinin azami 2 saat olarak belirlenmesi ile toplu yemek verilmesinin yasaklanmasına, diğer ayrıntı ve usullerin kaymakamlıklarca belirlenmesine, 'Hayat eve sığar' (HES) uygulamasının tüm kamu kurumlarında randevu talepleri öncesi ve kamu kurumlarına girişlerde kullanılması kararlaştırıldı.Açıklamada ayrıca, evde izolasyon yükümlülüğünü ihlal ettiği tespit edilenler hakkında; Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmasının yanı sıra konusu suç teşkil eden eylemlere ilişkin TCK'nın 195'inci maddesi uyarınca gerekli adli işlemlerin başlatılacağı belirtildi.VALİ'DEN UYARIÖte yandan Vali Şahin, Twitter hesabından, Etimesgut Kaymakamlığı'nın "İlçemizde koronavirüs testleri pozitif çıkan ve evde karantina altında bulunması gereken 19 kişiye kişi başı 3 bin 150'şer lira para cezası uygulanmıştır. Lütfen alınan tedbirlere uyalım" paylaşımını tekrar paylaştı.Vali Şahin açıklamasında, "Müeyyide uygulamak, ihlal eden kişinin ve toplumun sağlığını korumak için başvurduğumuz en sevimsiz ama en son çare. Müeyyideyle muhatap olmamak için lütfen kurallara uyalım; kendimiz için, sevdiklerimiz için, ülkemiz için" ifadelerine yer verdi.

Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 18:33

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'da 65 yaş ve üzerine 'koronavirüs' kısıtlaması - Son Dakika
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