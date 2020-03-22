Ankara'da 65 yasağına rağmen sokağa çıkanlara polisten uyarı - Son Dakika
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Ankara'da 65 yasağına rağmen sokağa çıkanlara polisten uyarı

6 saat önce

Ankara'da 65 yasağına rağmen sokağa çıkanlara polisten uyarıANKARA'da polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında gece yarısından itibaren sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik denetim yaptı.

Ankara'da 65 yasağına rağmen sokağa çıkanlara polisten uyarı

ANKARA'da polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında gece yarısından itibaren sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik denetim yaptı. Caddelerde ve parklarda kimlik kontrolü yapan polis, 65 yaş ve üstü vatandaşları uyarıp evlerine gönderdi.

İçişleri Bakanlığı'nın dün akşam valiliklere gönderdiği genelge kapsamında, 65 yaş ve üstü ile kronik hastalıkları bulunan vatandaşların koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları yasaklandı. Ankara halkının büyük bir çoğunluğu yasağa uydu. Yasağa uymayanlar için de polis ekipleri tarafından denetim yapıldı. Özellikle işlek caddelerde ve parklarda kimlik kontrolü yapan polis ekipleri, 65 yaş ve üzerindeki kişileri evden çıkmamaları konusunda uyararak evlerine gönderdi.

EMNİYETE İHBAR YAĞDI

Bu arada tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan bu yaş grubundaki vatandaşlar ile kronik hastalığı bulunan kişiler polisten yardım istedi. Sokağa çıkma yasağına uyan vatandaşların ihtiyaçları polis ekipleri tarafından kısa sürede giderildi. Öte yandan, sokağa çıkma yasağını ihlal edene vatandaşlarla ilgili emniyete gün boyunca çok sayıda ihbar geldiği belirtildi.

Ankara'da 65 yasağına rağmen sokağa çıkanlara polisten uyarı

Ankara, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 04:31 Kaynak: DHA

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