Son Dakika Haberleri: Ankara'da 68 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da 68 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Ankara'da 68 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 68 düzensiz göçmen yakalandı.

Ankara'da 68 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 68 düzensiz göçmen yakalandı.


Başkentte Gölbaşı ilçesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti'ne bağlı ekipler Ankara'ya giriş yapan bir minibüste 68 düzensiz göçmen olduğu istihbaratını aldı. Gelen bilgiyi değerlendiren polis ekipleri Gölbaşı'nda Sanayi Uygulama Noktası'nda içerisinde düzensiz göçmen dolu aracı durdurdu. Uygulamada 68 göçmen yakalandı. Organizatör oldukları belirlenen 4 kişi de göz altına alınarak emniyete götürüldü. Emniyet işlemlerinin ardından 4 zanlı adli mercilere sevk edildi. - ANKARA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 02:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ali Babacan'ın kuracağı parti için tarih verildi: 2020 yılından önce kurulacak
Tanesi 200 liradan satılan kazlar, kesilmeye başlandı Ankara'daki Mi Store açılışı izdiham nedeniyle ertelendi Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1 ölü, 8'i ağır 45 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 20:53:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara'da 68 düzensiz göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]