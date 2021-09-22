Ankara'da 7 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, 7 aracın karıştığı zincirleme kazada, 2 kişi yaralandı.

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, 7 aracın karıştığı zincirleme kazada, 2 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Kazım Karabekir Caddesi Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) karşısında meydana geldi. Tandoğan yönüne giden Enes Y. yönetimindeki 06 CLN 141 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Zeynep K.'nin kontrolündeki 06 Z 2969 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobiller, park halinde bulunan 5 araca çarptı. Kazada 7 araçta da hasar oluşurken, otomobil sürücüleri Enes Y. ile Zeynep K. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Ankara'da 7 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı - Son Dakika

Son Dakika

Meteoroloji "Çok tedbirli olun" diyerek uyardı! Bugün için 11 ilde turuncu ve sarı kodlu alarm verildi

Sergen Yalçın, A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz'un sözlerine ateş püskürdü: Kıvırtmasın

DEVA'ya en çok oy hangi partiden geldi? Babacan ellerindeki son anketin rakamlarını verdi

Sergen Yalçın'dan canlı yayında Balotelli için olay sözler: Seviyesiz

Beşiktaş - Adana Demirspor maçı sonrası saha savaş alanına döndü

Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarını çıldırtan pozisyon! Beşiktaş maçının hakemine tepki yağıyor

Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum

Son Dakika! Biden, bu sözleriyle İsrail'i kızdıracak: İsrail-Filistin sorununda en iyisi iki devletli çözüm